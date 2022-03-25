Зеленский призвал российских переговорщиков говорить содержательно, честно и ради результата, а не тянуть время

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, передает Эспрессо.TV.

"Вооруженные силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, на харьковском направлении, в Киевские области. Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простому и логическому мнению – надо говорить, говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время.16 тыс. российских военных уже погибли, для чего? Что это кому дает? Разговор должен быть серьезным, украинский суверенитет должен быть гарантирован, территориальная целостность должна быть обеспечена. а других украинский народ просто не примет", – сказал Зеленский.

Напомним , нет никакого консенсуса с Россией относительно упомянутых Эрдоганом четырех пунктов – Кулеба

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