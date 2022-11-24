Зеленский призвал реформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 24 ноября.

"В Парламентской ассамблее ОБСЕ действует такой принцип принятия решений, что нужно согласовывать решения долгие месяцы и убеждать абсолютно всех, даже чтобы лишить прав делегацию государства-террориста. Так точно не должно быть. Во время такой войны, во время такого террора решения против государства- виновника должны приниматься мгновенно", - сказал Зеленский.

Поэтому сегодня он обратился в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая сейчас работает в Польше и призвал к реформированию организации, "чтобы она могла наконец помочь восстановить безопасность в Европе".

"Мы видим, как на разных международных площадках ищут и находят необходимые решения, чтобы помочь остановить российский террор, максимально изолировать государство-террориста и найти выход из жестоких глобальных кризисов, созданных Россией. Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, Государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи Чтобы наконец остановить перечень месяцев войны и начать отсчет лет мира, нужно использовать все национальные и международные возможности для давления на государство-террориста. – и будете лидерами движения в мир", - отметил Зеленский.

"Надеюсь, что члены ОБСЕ прислушиваются к украинскому призыву", - добавил он.

Президент Украины во время выступления в режиме видеоконференции на срочном заседании Совбеза ООН 23 ноября призвал эту организацию осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре.

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