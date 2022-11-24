Зеленский призвал реформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Президент Украины призвал провести реформу ОБСЕ, "чтобы она могла наконец помочь восстановить безопасность в Европе"
Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 24 ноября.
"В Парламентской ассамблее ОБСЕ действует такой принцип принятия решений, что нужно согласовывать решения долгие месяцы и убеждать абсолютно всех, даже чтобы лишить прав делегацию государства-террориста. Так точно не должно быть. Во время такой войны, во время такого террора решения против государства- виновника должны приниматься мгновенно", - сказал Зеленский.
Поэтому сегодня он обратился в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая сейчас работает в Польше и призвал к реформированию организации, "чтобы она могла наконец помочь восстановить безопасность в Европе".
"Мы видим, как на разных международных площадках ищут и находят необходимые решения, чтобы помочь остановить российский террор, максимально изолировать государство-террориста и найти выход из жестоких глобальных кризисов, созданных Россией. Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, Государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи Чтобы наконец остановить перечень месяцев войны и начать отсчет лет мира, нужно использовать все национальные и международные возможности для давления на государство-террориста. – и будете лидерами движения в мир", - отметил Зеленский.
"Надеюсь, что члены ОБСЕ прислушиваются к украинскому призыву", - добавил он.
- Президент Украины во время выступления в режиме видеоконференции на срочном заседании Совбеза ООН 23 ноября призвал эту организацию осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное