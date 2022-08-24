Об этом президент заявил во время заседания Совбеза ООН.

"Россию нужно привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины. Резолюция об этом будет подана перед 77 Генеральной Ассамблеей", - сказал он.

Ранее Зеленский отмечал , что осуждения России со стороны мирового сообщества за массовое убийство пленных в Оленовке недостаточно.

"Формальное юридическое признание России государством-террористом от госдепа США нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Это разорвет экономические и бизнес-связи, которые иначе Россия будет сохранять", - подчеркнул глава государства.

24 августа Совет безопасности ООН проводит заседание , посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины.

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