Зеленский призвал расследовать российское военное преступление в Оленовке и чтобы миссия ООН проверила условия содержания военнопленных
Президент Украины Владимир Зеленский призвал расследовать военное преступление РФ в Оленовке и чтобы миссия ООН проверила условия содержания военнопленных
Об этом президент заявил во время заседания Совбеза ООН.
"Россию нужно привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины. Резолюция об этом будет подана перед 77 Генеральной Ассамблеей", - сказал он.
Ранее Зеленский отмечал , что осуждения России со стороны мирового сообщества за массовое убийство пленных в Оленовке недостаточно.
"Формальное юридическое признание России государством-террористом от госдепа США нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Это разорвет экономические и бизнес-связи, которые иначе Россия будет сохранять", - подчеркнул глава государства.
- 24 августа Совет безопасности ООН проводит заседание , посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины.
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