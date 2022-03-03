Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров: только не на 30 метров, как с Макроном и Шольцем – я же сосед

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.



"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужчина, сядь со мной, поговори , чего ты боишься?" – обратился Зеленский к Путину.