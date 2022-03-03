Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров: только не на 30 метров, как с Макроном и Шольцем – я же сосед
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Путина сесть за стол переговоров
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужчина, сядь со мной, поговори , чего ты боишься?" – обратился Зеленский к Путину.
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