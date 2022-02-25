Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам.



"Хочу еще раз обратиться к президенту РФ. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - подчеркнул Зеленский.

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