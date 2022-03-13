Зеленский призвал производителей программного обеспечения перестать работать с Россией
Президент Владимир Зеленский призвал производителей программного обеспечения Microsoft, Oracle и SAP остановить поддержку своих продуктов в РФ
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну", - подчеркнул президент.
Microsoft Corporation – корпорация компьютерных технологий, являющаяся крупнейшей в мире компанией-производителем программного обеспечения.
Oracle – крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования, разработчик систем управления базами данных, инструментов для разработки баз данных.
SAP SE – немецкая корпорация, крупнейший разработчик корпоративного программного обеспечения в Европе.
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