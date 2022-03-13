Зеленский призвал производителей программного обеспечения перестать работать с Россией

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну", - подчеркнул президент.



Microsoft Corporation – корпорация компьютерных технологий, являющаяся крупнейшей в мире компанией-производителем программного обеспечения.



Oracle – крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования, разработчик систем управления базами данных, инструментов для разработки баз данных.



SAP SE – немецкая корпорация, крупнейший разработчик корпоративного программного обеспечения в Европе.

