Об этом Владимир Зеленский заявил во время заседания Совета Безопасности ООН.

"Если бы в любой части мира любая организация убивала людей так же как Россия убивает украинцев, то ее действия точно были бы признаны терроризмом. Такая организация стала бы врагом для всего человечества", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что РФ продолжает убивать украинских граждан и уничтожать мирную инфраструктуру Украины ежедневно.

"Устав ООН возлагает на Совет безопасности главную ответственность за поддержание международного мира. Статья 6 раздела 2 Устава ООН четко говорит, что член организации, систематически нарушающий принципы, установленные в этом уставе, может быть исключен из организации Генеральной ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что хотя Россия нарушает фундаментальные принципы ООН и международного правопорядка, она до сих пор не привлечена к ответственности именно на глобальном уровне и остается в составе ООН. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что РФ даже пользуется привилегиями кресла постоянного члена Совета безопасности.

"Россия не имеет права принимать какое-либо участие в обсуждениях и голосованиях относительно войны против Украины. Относительно войны, которая абсолютно не спровоцирована и является колонизаторским актом России. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генеральной ассамблее ООН. Это возможно. Это необходимо. И это справедливо. Россия не имеет права оставаться в составе Совета Безопасности", - сказал Зеленский.

Также по его словам, сейчас в ООН понятие "террористическое государство" не имеет юридических обоснований.

"Но нужно обеспечить этот статус юридически, на уровне ООН, и наказывать любые государства-террористы", - заявил украинский президент.

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