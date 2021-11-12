Зеленский призвал премьера Грузии гарантировать права Саакашвили и пустить к нему мать и медиков
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили призвал обеспечить права Михеила Саакашвили. Премьер Грузии заявил, что Саакашвили получает необходимую медицинскую помощь
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили и поинтересовался состоянием здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, на что грузинский премьер ответил, что Саакашвили получает необходимую медицинскую помощь.
Владимир Зеленский подчеркнул, что права гражданина Украины Саакашвили должны быть гарантированы в соответствии с нормами международного права.
По словам президента, недопустимо применять к экс-главе Грузии и гражданину Украины непропорциональные меры принуждения.
В свою очередь, Иракли Гарибашвили назвал действия Михеила Саакашвили "незаконными и провокационными", а также заявил, что вмешательство украинских граждан в дела Грузии "недопустимо".
Зеленский также попросил пустить в Михеил Саакашвили мать и украинских медиков, однако грузинский премьер ответил, что о нем заботятся высококвалифицированные грузинские врачи.
По словам главы грузинского правительства, посещение Саакашвили его адвокатами и членами семьи разрешено.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил , что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 9 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила , что Михеила Саакашвили избили перед вывозом из тюрьмы.
- 11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу.
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