Зеленский призвал Организацию американских государств работать над реализацией украинской Формулы мира

Об этом говорится в официальном обращении Зеленского к Организации американских государств (ОАГ).

Президент Украины напомнил, что впервые обратился в ОАГ еще восемь месяцев назад и поблагодарил за оказанную поддержку. Теперь же он призвал Организацию американских государств принять участие в реализации украинской Формулы мира и подготовке Глобального саммита мира.

Президент Украины подчеркнул, что Россию не останавливают даже катастрофические последствия экоцида. В частности, он упомянул о подрыве плотины и других сооружений Каховской гидроэлектростанции, отметив, что россияне уничтожили одно из крупнейших водохранилищ Европы, сознательно затопив десятки украинских городов и сел.

"Тот, кто в России отдал приказ на уничтожение плотины и Каховского водохранилища, понимал, что делает. Понимал, что оставит целые регионы нашей страны без питьевой воды. Понимал, что тысячи и тысячи гектаров плодородных земель станут пустыней..." - говорится в обращении .

Зеленский отметил, что, для того чтобы вернуть мир, Украина нуждается в коллективных усилиях. В частности, в поддержке и лидерстве ОАГ.

Что известно об украинской Формуле мира

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил Формулу мира, содержащую 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

Он призвал страны выбрать элемент Формулы мира и помочь его реализовать. 22 июня украинскую Формулу мира поддержали послы G7.