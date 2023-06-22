Зеленский призвал Организацию американских государств работать над реализацией украинской Формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Организацию американских государств, в состав которой входят 35 стран, с призывом приобщиться к реализации украинской Формулы мира
Об этом говорится в официальном обращении Зеленского к Организации американских государств (ОАГ).
Президент Украины напомнил, что впервые обратился в ОАГ еще восемь месяцев назад и поблагодарил за оказанную поддержку. Теперь же он призвал Организацию американских государств принять участие в реализации украинской Формулы мира и подготовке Глобального саммита мира.
Президент Украины подчеркнул, что Россию не останавливают даже катастрофические последствия экоцида. В частности, он упомянул о подрыве плотины и других сооружений Каховской гидроэлектростанции, отметив, что россияне уничтожили одно из крупнейших водохранилищ Европы, сознательно затопив десятки украинских городов и сел.
"Тот, кто в России отдал приказ на уничтожение плотины и Каховского водохранилища, понимал, что делает. Понимал, что оставит целые регионы нашей страны без питьевой воды. Понимал, что тысячи и тысячи гектаров плодородных земель станут пустыней..." - говорится в обращении .
Зеленский отметил, что, для того чтобы вернуть мир, Украина нуждается в коллективных усилиях. В частности, в поддержке и лидерстве ОАГ.
Что известно об украинской Формуле мира
В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил Формулу мира, содержащую 10 пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Он призвал страны выбрать элемент Формулы мира и помочь его реализовать. 22 июня украинскую Формулу мира поддержали послы G7.
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