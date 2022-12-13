Зеленский призвал направить представителей ЕС на объекты энергетической инфраструктуры: в РФ намекнули, что это не помешает обстрелам
Президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз направить специальные миссии на объекты энергетической инфраструктуры Украины
Об этом он сказал на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже 13 декабря, передает Интерфакс-Украина .
"Такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и должного международного контроля", - заявил глава государства.
Он отметил, что от этих объектов напрямую зависит стабильность "всего нашего энергорегиона".
В России уже отреагировали на инициативу Зеленского, намекнув, что обстрелы критической инфраструктуры Украины в случае пребывания там представителей ЕС не прекратятся.
"Видимо, (Зеленский, - ред.) хочет, чтобы европейцы сидели там (на объектах энергетической инфраструктуры, - ред.) как живой щит. Этих дураков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, пожалуй, мало. Нужна свежая кровь. Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам на этот раз не соглашаться на отведенную им роль", - написал в Telegram заместитель председателя совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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