Об этом он сказал на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже 13 декабря, передает Интерфакс-Украина .

"Такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и должного международного контроля", - заявил глава государства.

Он отметил, что от этих объектов напрямую зависит стабильность "всего нашего энергорегиона".

В России уже отреагировали на инициативу Зеленского, намекнув, что обстрелы критической инфраструктуры Украины в случае пребывания там представителей ЕС не прекратятся.

"Видимо, (Зеленский, - ред.) хочет, чтобы европейцы сидели там (на объектах энергетической инфраструктуры, - ред.) как живой щит. Этих дураков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, пожалуй, мало. Нужна свежая кровь. Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам на этот раз не соглашаться на отведенную им роль", - написал в Telegram заместитель председателя совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Премьер Денис Шмигаль заявил, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции , поэтому людей ждут существенные ограничения зимой.

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