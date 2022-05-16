Зеленский призвал МВФ ускорить финансовую помощь Украине

Об этом сообщает Офис президента .

Зеленский выразил благодарность Фонду за поддержку экономики Украины во время войны.

Он добавил, что ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет около $5 млрд и призвал МВФ ускорить оказание поддержки.

Зеленский отметил важность финансовой поддержки со стороны партнеров, в частности США, Канады, Японии и стран ЕС.

Он призвал Фонд приобщиться к разработке программы восстановления Украины после войны.

Зеленский отметил, что Украина настроена на продолжение реализации реформ.

"Там, где мы можем показывать результаты реформ, мы должны не останавливаться и идти вперед. Из-за войны не все пока возможно. Но мы готовы показывать миру, что идем только вперед", - подчеркнул Зеленский.

Георгиева отметила, что сообщит "Группе семи" о необходимости ускорить предоставление финансовой поддержки для Украины.