Зеленский призвал МВФ ускорить финансовую помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой
Об этом сообщает Офис президента .
Зеленский выразил благодарность Фонду за поддержку экономики Украины во время войны.
Он добавил, что ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет около $5 млрд и призвал МВФ ускорить оказание поддержки.
Зеленский отметил важность финансовой поддержки со стороны партнеров, в частности США, Канады, Японии и стран ЕС.
Он призвал Фонд приобщиться к разработке программы восстановления Украины после войны.
Зеленский отметил, что Украина настроена на продолжение реализации реформ.
"Там, где мы можем показывать результаты реформ, мы должны не останавливаться и идти вперед. Из-за войны не все пока возможно. Но мы готовы показывать миру, что идем только вперед", - подчеркнул Зеленский.
Георгиева отметила, что сообщит "Группе семи" о необходимости ускорить предоставление финансовой поддержки для Украины.
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