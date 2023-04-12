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Обзор

Зеленский призвал мировых лидеров к реакции из-за видео жестокой казни военного, Россия саботирует работу зернового коридора, а ВСУ ждут западных боеприпасов. Мировые СМИ об Украине 12 апреля

Андриана Стахив
12 апреля, 2023 среда
21:00
Мир про Украину

Владимир Зеленский призвал мировых лидеров принять меры из-за видео жестокой казни военного, между тем Россия саботирует работу зернового коридора, а ВСУ ищут слабые места в российской обороне и ждут западных боеприпасов

Об этом и не только мировые СМИ писали 12 апреля:

The New York Times

Министр обороны США Ллойд Остин и государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщались со своими коллегами в Киеве относительно утечки секретных документов. Американские чиновники расследуют, как документы, которых насчитывается минимум несколько десятков, оказались в интернете и могут ли появиться новые, а также существует ли угроза безопасности. Однако в настоящее время много информации у них нет. Отвечая на вопрос, может ли раскрытие информации о состоянии украинских сил повлиять на планы Киева по такому наступлению, Остин отметил, что украинские военные "не будут руководствоваться конкретным планом" и выразил уверенность в их боеспособности. Представители Пентагона говорят, что документы выглядят легитимными, но копии похоже были изменены в определенных частях по сравнению с их оригинальным форматом.

В Вашингтоне чиновники G7 встречаются, чтобы обсудить экономику Украины. Они будут говорить о глобальной экономике и своих мерах по давлению на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

The Washington Post

Издание публикует репортаж с позиции украинских военных на линии фронта. Журналисты рассказывают, что украинская армия сейчас проверяет российскую оборону в поисках слабых мест. Проводя небольшие операции, бойцы готовятся к большому контрнаступлению и ждут поставки западных боеприпасов и техники. Однако начало контрнаступления задерживается из-за погодных условий, медленной поставки оборудования и нехватки боеприпасов, что усугубляет опасения, что ситуация может зайти в тупик. WP делится комментариями военных, которые рассказывают о своих операциях и наблюдениях за врагом, находящимся совсем рядом – всего в километре от украинских позиций. "Ночью мы слышим много пьяных криков, преимущественно бранных слов", – говорит один из бойцов.

Также WP представляет ряд новостей и событий, касающихся хода войны в Украине и темы утечки секретных документов. В частности, медиа пишет, что США обещают "перевернуть каждый камень", чтобы найти источник утечки разведданных. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что в последние дни правительство США говорило со своими иностранными союзниками, чтобы заверить их в своей преданности делу защиты разведданных. Между тем, Россия провела последние несколько недель, развивая экстенсивную оборону в Запорожской области, поскольку она убеждена, что Украина рассматривает возможность наступления на город Мелитополь.

The Guardian

Зеленский призвал мировых лидеров принять меры относительно видео обезглавления военнопленных: "Как легко эти звери убивают. Мы ничего не забудем. И мы не собираемся прощать убийц, – говорит Зеленский. – За все будет юридическая ответственность. Победа над террором необходима". В видеообращении Зеленский заявил, что эта казнь была частью страшной картины, которую можно наблюдать в оккупированных Россией районах, включая Бучу, где солдаты-оккупанты пытали и убили сотни гражданских лиц.

ЕС пообещал привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине, заявил спикер ЕС после появления шокирующего видео, на котором российские солдаты отрубают голову лежащему на земле украинскому военнопленному. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила в своем заявлении, что эти казни не являются единичным случаем. В последних отчетах миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе тех, которые были совершены против военнопленных. Между тем, российские власти в аннексированном Крыму и Севастополе отменили традиционные военные парады в честь дня победы и первого мая, ссылаясь на соображения безопасности. Его комментарии появились несколько дней спустя после того, как Владимир Зеленский подтвердил намерение Киева вернуть Крымский полуостров.

Украинские фермеры предупреждают о глобальных последствиях войны. Экспорт жизненно важных пищевых продуктов падает, поскольку поля становятся зонами боевых действий. Аграрии Украины оказались в крайне тяжелой ситуации из-за вторжения России. Издание рассказывает историю украинского фермера Валерия Котенко, чье хозяйство находится в Одесской области. "Они стреляют по нам, как сумасшедшие. Россияне целятся в нас, потому что они ублюдки. И потому, что мы кормим мир", – говорит он. В первые месяцы тотальной войны Котенко пришлось запасаться урожаем: зерном, подсолнечным маслом и помидорами. Из-за закрытия портов и дороговизны автомобильных перевозок рынок рухнул. Когда заработал черноморский  зерновой корридо, фермер смог продать свой урожай сырьевому трейдеру, хоть и по низкой цене. Сейчас Россия всеми способами саботирует работу зернового коридора, поворачивая корабли и угрожая не продлить его вообще. Пятьдесят украинских судов стоят во входящей очереди. Заместитель министра инфраструктуры Украины по морским портам и морскому транспорту Юрий Васьков назвал ситуацию критической. Он предупредил, что если сделка сорвется, мировые цены на продовольствие поднимутся на 15%.

Українське зерно

BBC

Издание также не обходит тему шокирующего видео, подавая прежде всего реакцию президента Украины. "Все должны отреагировать. Каждый лидер. Не ждите, пока об этом забудут", – акцентирует BBC на его словах о необходимости мировой реакции. Также медиа сообщает, что в интернете появились предположения, что видео было снято вблизи Кременной.

CNN

Премьер-министр Украины повторил запрос на истребители F-15 и F-16 и ракет дальнего радиуса действия непосредственно главе Пентагона. Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал расширить производство военной техники в США для Украины.

Министр обороны Сербии Вучевич отреагировал на сообщение агентства Reuters, утверждавшее, что в утечке документов Пентагона Сербия названа страной, отправившей или планирующей отправить летальное оружие в Украину. "Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни Украине, ни России", – заявил он.

Министерство обороны России заявило, что его войска нанесли удар по резервам украинской армии, пытавшимся войти в разгромленный Бахмут. Однако подтверждения таким заявлениям нет. Вместе с тем, западные официальные лица признали, что Россия смогла достичь определенного прогресса в Бахмуте, но добавили, что его можно "измерить в метрах".

винищувач F-16

Gazeta Wyborcza

Истоки информации из Пентагона, а именно аналитические данные американской разведки, скептически оценивающие шансы запланированного украинского контрнаступления, могли нанести вред украинским планам. Однако, несмотря на заявления, что ничего не будет меняться, украинцы понемногу корректируют планируемые действия. Среди прочего, в документах говорилось о подготовке двенадцати украинских бригад, девять из которых тренируют и оснащают США и другие страны НАТО. Шесть из этих девяти бригад должны были быть готовы к бою к концу марта, а остальные – к концу апреля.

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