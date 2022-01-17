Зеленский призвал министра обороны Резникова сократить список профессий для военного учета женщин

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Президент отметил, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом и не может быть привилегий или ограничений по признаку пола. Однако общественный резонанс был вызван не столько нормами Конституции и законодательством Украины, сколько их неудачной реализацией: недостаточно обоснованным и потому слишком широким перечнем специальностей и профессий, согласно которым женщин берут на военный учет, а также отсутствием четко определенной процедуры постановки их на такой учет", - говорится в сообщении.



Зеленский обратился к Резникову с просьбой безотлагательно решить следующие вопросы:

существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства;

внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет;

урегулирование вопроса о порядке прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин.

Напомним, 23 декабря 2021 стало известно, что украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщин берут на военный учет.

27 декабря 2021 года электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов.

28 декабря 2021 года в Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин.

31 декабря 2021 сообщали, что Минобороны может отменить штрафы, перевести военный учет в онлайнформат и сделать добровольным для отдельных профессий.

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Кроме того, Зеленский поставил задачу определить взвешенные и общественно приемлемые подходы к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет военнообязанных женщин.