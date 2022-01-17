Зеленский призвал министра обороны Резникова сократить список профессий для военного учета женщин
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/130110-эп относительно сокращения списка профессий для военного учета женщин и обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой уточнить ряд деталей, связанных с этим вопросом
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Президент отметил, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом и не может быть привилегий или ограничений по признаку пола. Однако общественный резонанс был вызван не столько нормами Конституции и законодательством Украины, сколько их неудачной реализацией: недостаточно обоснованным и потому слишком широким перечнем специальностей и профессий, согласно которым женщин берут на военный учет, а также отсутствием четко определенной процедуры постановки их на такой учет", - говорится в сообщении.
Зеленский обратился к Резникову с просьбой безотлагательно решить следующие вопросы:
- существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства;
- внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет;
- урегулирование вопроса о порядке прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин.
- Напомним, 23 декабря 2021 стало известно, что украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщин берут на военный учет.
- 27 декабря 2021 года электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов.
- 28 декабря 2021 года в Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин.
- 31 декабря 2021 сообщали, что Минобороны может отменить штрафы, перевести военный учет в онлайнформат и сделать добровольным для отдельных профессий.
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