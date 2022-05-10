Зеленский призвал Мальту отменить "золотые" паспорта и двойное гражданство для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в мальтийском парламенте, призвал государство поддержать нефтяное эмбарго против России и отменить привилегии для россиян
Видео выступления обнародовал Офис президента.
Он подчеркнул, что запрет на покупку российской нефти – необходимое условие для прекращения вторжения РФ в Украину.
"Я знаю, что для вас, а также для некоторых других европейских стран это чувствительная тема. Учитывая, что суда под вашим флагом используются для транспортировки, в том числе и российской нефти. Но каждый доллар и каждое евро, которые вы можете заработать на этом, будут перекрыты очень значительными и болезненными потерями, если все же не удастся остановить продовольственный кризис - а значит, и миграционный кризис", - отметил Зеленский
Он призвал Мальту отменить привилегии для россиян, "начиная от золотых паспортов и заканчивая двойным гражданством".
"Не позволяйте использовать себя и свой остров. Проверяйте – кто из россиян пытается спрятаться, используя вашу юрисдикцию. Блокируйте недвижимость, яхты и счета, принадлежащие россиянам. Деятельность российских ИТ и блокчейн-компаний. Российские пропагандистские каналы. Это в России уже давно – в большинстве – не просто бизнес, а структуры, связанные с агрессивным российским государством", – заявил президент.
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