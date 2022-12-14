Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского с Гуттерешем 14 декабря.

"Поблагодарил Антониа Гутерреша за участие в конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили нашу формулу мира и Global Peace Formula Summit. Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики", - написал президент в Telegram.

"Будем развивать Черноморскую зерновую инициативу и программу Grain From Ukraine", - добавил он.

На международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже 13 декабря Зеленский призвал ЕС направить своих представителей на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В России отметили, что обстрелам это не помешает.

Премьер Денис Шмыгаль ранее заявил, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции , поэтому людей ждут существенные ограничения зимой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb