Зеленский призвал Гутерреша направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики
Президент Владимир Зеленский призвал генсека ООН Антониу Гутерреша как можно быстрее направить экспертов ООН на украинские энергетические объекты
Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского с Гуттерешем 14 декабря.
"Поблагодарил Антониа Гутерреша за участие в конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили нашу формулу мира и Global Peace Formula Summit. Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики", - написал президент в Telegram.
"Будем развивать Черноморскую зерновую инициативу и программу Grain From Ukraine", - добавил он.
- На международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже 13 декабря Зеленский призвал ЕС направить своих представителей на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В России отметили, что обстрелам это не помешает.
- Премьер Денис Шмыгаль ранее заявил, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции , поэтому людей ждут существенные ограничения зимой.
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