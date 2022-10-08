Об этом он сказал в обращении во время Черногорского форума по безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что Украина и Европа должны усиливать союзы и сотрудничество, избавиться от зависимости от РФ и гарантировать себе достаточно оружия для полноценной защиты в небе, на земле, на море и в киберпространстве - и в продолжающейся войне, и на случай предстоящей агрессии России.

"Кстати, все это учтено в наших предложениях для обновления архитектуры безопасности Украины и Европы, которые мы представили. Я прошу всех вас ознакомиться с проектом Киевского договора безопасности, Kyiv Security Compact, который может стать фундаментальной предпосылкой мира на Востоке Европы", - призвал президент.

Во время обращения 8 октября президент призвал мир посмотреть на интенсивность войны РФ против Украины, чтобы оценить объем оружия для защиты, и обеспечить столько вооружений, чтобы у РФ больше не было желания разрушить мир.

Также Владимир Зеленский заявил, что РФ боится единства Украины и Европы и призвал вместе бороться с российской агрессией.

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