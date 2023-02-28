Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина Зеленский призвал европейских лидеров начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Зеленский призвал европейских лидеров начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

28 февраля, 2023 вторник
11:41
Украина

Президент Владимир Зеленский в годовщину подачи заявки о вступлении Украины в Евросоюз призвал европейских лидеров начать переговоры по этому вопросу

Об этом он написал в Twitter.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже это гарантировали. Год назад, на 5-й день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и приобрела статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве ", – заявил Зеленский.

"Именно Украина сплотила ЕС как никогда раньше. Именно Украина защищает европейские ценности для будущих поколений. Это Украина, где Европа становится целостной, свободной и мирной. Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!" – добавил президент.

Новости
ЕС
Владимир Зеленский
Читайте также:
танки Leopard
27 февраля, 2023 понедельник
В Польше рассказали, когда передадут Украине 10 танков Leopard 2А4 и 60 танков PT-91 Twardy
Дмитро Пєсков
27 февраля, 2023 понедельник
В Кремле прокомментировали "мирный план" Китая
Білл Бернс
26 февраля, 2023 воскресенье
Директор ЦРУ Бернс рассказал о наглом поведении главы российской разведки Нарышкина во время встречи
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.59
    Покупка 38.59
    Продажа 39.44
  • EUR
    Покупка 40.35
    Продажа 41.35
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
28 февраля
12:56
В Киеве чиновника подозревают в хищении средств, предназначенных на оборудование укрытий в школах
12:55
права
Чехия стала второй страной, где украинцы могут обменять водительское удостоверение
12:47
Генерал США Ходжес опубликовал карту с планом нейтрализации войск РФ в Крыму
12:37
Предприниматель из Черкасс организовал схему продаж персональных данных украинцев российским спецслужбам
12:20
Смартфон
Оставлять ли 8 марта выходным: украинцам предлагают пройти опрос в Дии
12:16
Обновлено
аэрофлот
Из-за неизвестного летательного объекта вокруг Санкт-Петербурга закрыли воздушное пространство, - СМИ
12:12
Россияне обстреляли Купянск в Харьковской области - погиб 63-летний мужчина
12:02
OPINION
Настоящая история обороны Киева строго табуирована
11:57
В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат
11:56
Журналистка 5 канала подверглась кибербуллингу после вопроса Зеленскому
11:42
Токаев встретился с Блинкеном и поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Казахстана
11:21
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 28 февраля: гривна укрепилась по отношению к евро и доллару
11:20
Враг нанес удар по Херсону: погиб человек
11:11
радио
В РФ по радио снова прозвучало предупреждение об угрозе ракетного удара
11:07
В Харьковской области задержали местного депутата, который организовывал лечение раненых российских солдат
10:55
Оккупанты 119 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые
10:54
В Укрэнерго рассказали, в каких регионах сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением
10:53
Эксклюзив
Погодные условия не позволяют продвигаться технике россиян в Луганской области, - Гайдай
10:52
Эксклюзив
Исторический центр Мариуполя россияне превращают в пустыню, - Андрющенко
10:37
Россияне попали в часть ГСЧС в Святогорске Донецкой области: 1 спасатель погиб, еще 4 ранены
10:22
В Госпогранслужбе рассказали, как укрепляют границу с Беларусью и оккупированным Приднестровьем
10:16
В Канаде госслужащим запретили использовать TikTok из соображений безопасности
10:09
OPINION
Вместе с "олигархами" Зеленский победил и свободу слова
09:37
УАФ договаривается с Минмолодежьспорта и ОВА о возвращении зрителей на трибуны
09:30
Эксклюзив
Успешность контрнаступления ВСУ будет зависеть от скорости снабжения западного вооружения, - Згурец
09:24
В Краснодарском крае РФ горела нефтебаза, местные власти подтвердили взрывы
09:19
Иран
Канада ввела новые санкции против иранских чиновников
09:13
Оккупанты ударили артиллерией по двум общинам в Николаевской области
08:52
Япония ввела новые санкции против РФ
08:46
Британская разведка рассказала, как повлияет на боеспособность РФ повреждение разведывательного самолета A-50 в Беларуси
08:26
Промоутер объяснил, почему Усику и Фьюри не удается договориться о бое
08:05
OPINION
"Байден 5-го поколения", или Как Белый Дом "корректирует" дату украинской победы
07:57
Инфографика
На фото потери россиян
ВСУ за сутки уничтожили 550 российских военных и 3 танка, - Генштаб
07:56
Облачно и возможны умеренные осадки. Какая будет погода в Украине в последний день зимы
07:42
Стало известно, кого поддержали Ярмоленко и Петраков в голосовании за лучшего футболиста мира
07:23
За прошлые сутки украинские воины отбили более 60 атак противника, - Генштаб
07:00
Аналитики из США оценили способность ВСУ "отрезать" Крым от материковой РФ
06:54
Около 40% из удерживаемых Россией пленных – гражданские, есть даже дети, – Буданов
06:38
В ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина об угрозе распада РФ
06:20
Лукашенко увидел "уникальный момент" для завершения войны в Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV