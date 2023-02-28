Зеленский призвал европейских лидеров начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский в годовщину подачи заявки о вступлении Украины в Евросоюз призвал европейских лидеров начать переговоры по этому вопросу
Об этом он написал в Twitter.
"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже это гарантировали. Год назад, на 5-й день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и приобрела статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве ", – заявил Зеленский.
"Именно Украина сплотила ЕС как никогда раньше. Именно Украина защищает европейские ценности для будущих поколений. Это Украина, где Европа становится целостной, свободной и мирной. Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!" – добавил президент.
- Ровно год назад, 28 февраля 2022 года, Украина подала заявку о вступлении в ЕС.
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