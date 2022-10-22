Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на вечернее видеообращение Зеленского.

"Основная мишень террористов – энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, еще внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество. От каждого города и района Украины зависит стабильность работы энергетики всего нашего государства. Пожалуйста, ограничивайте работу потребляющей техники много" электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером. Пожалуйста, обращайте внимание на сообщения от местных властей и энергокомпаний о том, когда могут быть стабилизационные отключения на вашей улице или в вашем районе. Планируйте свой день, учитывая эту информацию", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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