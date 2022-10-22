Зеленский призвал "еще внимательнее, чем раньше" экономить электроэнергию
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал "еще внимательнее, чем раньше" экономить электроэнергию
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на вечернее видеообращение Зеленского.
"Основная мишень террористов – энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, еще внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество. От каждого города и района Украины зависит стабильность работы энергетики всего нашего государства. Пожалуйста, ограничивайте работу потребляющей техники много" электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером. Пожалуйста, обращайте внимание на сообщения от местных властей и энергокомпаний о том, когда могут быть стабилизационные отключения на вашей улице или в вашем районе. Планируйте свой день, учитывая эту информацию", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
;
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное