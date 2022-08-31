Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские государственные каналы
Президент Владимир Зеленский в среду призвал государства Европейского Союза запретить на своей территории российские государственные СМИ и пропагандистов
Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на Forum 2000 в Праге.
"Ни один российский торговец пропагандой не должен оставаться на территории ЕС. Ни одному российскому государственному телеканалу нельзя разрешать и дальше работать на территории ЕС", – заявил он.
Известно, что в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Затем этот список пополнили Rossiya24, TV center International и RTR Planeta.
В марте французский филиал RT France получил отказ в Суде ЕС по приостановке санкций. В конце мая нидерландские журналисты подали иск с обжалованием санкций против RT и Sputnik.
Несмотря на санкции, российский пропагандистский иноязычный канал RT создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.
- В начале июня Россия нашла новые пути распространения своей дезинформации после того, как из-за ее вторжения в Украину Евросоюз заблокировал RT и Sputnik, два главных пропагандистских кремлевских канала.
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