Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на Forum 2000 в Праге.

"Ни один российский торговец пропагандой не должен оставаться на территории ЕС. Ни одному российскому государственному телеканалу нельзя разрешать и дальше работать на территории ЕС", – заявил он.

Известно, что в начале марта по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Затем этот список пополнили Rossiya24, TV center International и RTR Planeta.

В марте французский филиал RT France получил отказ в Суде ЕС по приостановке санкций. В конце мая нидерландские журналисты подали иск с обжалованием санкций против RT и Sputnik.

Несмотря на санкции, российский пропагандистский иноязычный канал RT создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

В начале июня Россия нашла новые пути распространения своей дезинформации после того, как из-за ее вторжения в Украину Евросоюз заблокировал RT и Sputnik, два главных пропагандистских кремлевских канала.

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