Зеленский призвал ЕС ввести санкции против ракетной и дроновой промышленности РФ
Следует вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности РФ и против той части ІТ-отрасли, которая обеспечивает этот террор
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции на саммите ЕС, которую транслировал Еспресо.
"Украина экспортировала электричество в ЕС, делая ваш энергорынок, а значит, вашу социальную жизнь и благополучие Европы. Россия оккупирована и отключили из сети нашу крупнейшую атомную станцию - Запорожскую - и это конкретное нарушение ваших интересов. Да, ценностей, но и интересов", - отметил он.
По мнению Зеленского, то же можно сказать о каждом из элементов агрессии РФ.
"Они сознательно бьют по Украине, по экономике, по городам. Чтобы это было по всем европейцам. Мы благодарим за системы ПВО, но в интересах всех нас, чтобы Россия не могла делать новые ракеты, чтобы агрессор не бил по нашим городам. Нужно делать еще один шаг и вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности РФ, против той части IТ-отрасли, которая обеспечивает этот террор. Тогда мы можем убрать источник опасности, значительно снизить количество разрушений. И это будет надежной защитой Украины и всей Европы". – подытожил Зеленский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное