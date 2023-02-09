Зеленский призвал ЕС ввести санкции против ракетной и дроновой промышленности РФ

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции на саммите ЕС, которую транслировал Еспресо.

"Украина экспортировала электричество в ЕС, делая ваш энергорынок, а значит, вашу социальную жизнь и благополучие Европы. Россия оккупирована и отключили из сети нашу крупнейшую атомную станцию - Запорожскую - и это конкретное нарушение ваших интересов. Да, ценностей, но и интересов", - отметил он.

По мнению Зеленского, то же можно сказать о каждом из элементов агрессии РФ.

"Они сознательно бьют по Украине, по экономике, по городам. Чтобы это было по всем европейцам. Мы благодарим за системы ПВО, но в интересах всех нас, чтобы Россия не могла делать новые ракеты, чтобы агрессор не бил по нашим городам. Нужно делать еще один шаг и вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности РФ, против той части IТ-отрасли, которая обеспечивает этот террор. Тогда мы можем убрать источник опасности, значительно снизить количество разрушений. И это будет надежной защитой Украины и всей Европы". – подытожил Зеленский.