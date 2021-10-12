Зеленский призвал ЕС ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз расширить санкции против России
Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита "Украина-ЕС", передает Еспресо.TV.
Он поблагодарил за постоянное продление санкций против России.
"Потребность в укреплении давления назрела давно", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, под санкции должны попасть все, кто организовывал выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО.
"Без внимания не имеют остаться и системные нарушения прав человека в Крыму", - сказал Зеленский.
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