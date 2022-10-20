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Зеленский призвал ЕС помочь создать над Украиной надежный щит от российских ракет и ввести еще больше санкции против стран-агрессоров

20 октября, 2022 четверг
20:51
война с Россией

Российский террор против энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом, чтобы больше украинцев выехало в ЕС

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения к Европейскому совету.

"Атаками российских крылатых ракет и иранских ударных дронов разрушено более трети нашей энергетической инфраструктуры. Из-за этого, к сожалению, мы больше не можем экспортировать электричество, чтобы помочь вам сохранять стабильность. Однако это лишь часть проблемы. Также Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны. провоцируя волну переселения. Государство-террорист уже ухудшило социальніе условия в ваших странах, но тхочет ухудшить еще, провоцируя волну переселения. На это нужно немедленно отвечать", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что первый ответ, фундаментальный – это противовоздушная и противоракетная оборона.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы для России стало полностью невозможно разрушать нашу энергосистему ракетами и дронами. Мы уже получили от Германии очень эффективную систему IRIS-T. Я благодарю за это господина канцлера. Эта немецкая система защищает не только украинское небо. Она защищает европейскую стабильность, ограничивая российский террор, который бьет и по нашей стране, и в перспективе – по вашим странам. Но мы нуждаемся в большей системе ПВО и ПРО, чтобы создать действительно надежный воздушный щит. Я знаю, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в єтой работе. И я призываю вас максимально ускорить реализацию решений, обращаюсь сейчас к Франции, Италии, к другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки, не только к тем, кто производит ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы. Чем более защищено украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе. Мы должны это обеспечить", - отметил Зеленский.

Вторым ответом должны быть санкции.

"Новые мощные санкции и против России, и против Ирана – за сообщество с государством-террористом. Хотя мы уничтожили только за этот месяц более 200 иранских дронов, а десятки попали по разным целям, представители Ирана до сих пор врут, будто они не передавали дроны России. Россия должна заплатить за этот террор. И это должно быть отражено в девятом санкционном пакете ЕС. Иран должен быть лишен любой  возможности и даже желания поставлять хотя бы кому-то такие дроны. Хорошо, что уже есть первый шаг: одобрены новые индивидуальные санкции против" иранских деятелей и компаний, но несколько человек и компаний – это еще не ответственность.Нужны более системные шаги.Мы с вами можем, а значит, должны сделать все, чтобы и этот террористический план российского руководства провалился.Никогда снова энергосистема любой страны не должна превратиться в поле боя. Именно сейчас, на примере России и Ирана, мы можем показать, что ожидает любое государство-террориста, если оно будет пытаться вот так бить по европейцам или любім другим народам", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что любой, кто призывает к ослаблению санкций против России за террор или пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать российский террор безнаказанным и не только предает память жертв террора, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от самой антиевропейской силы в современном мире

"Не забывайте, пожалуйста, и об аспекте с Беларусью. Вы прекрасно знаете, что мы делаем все, чтобы не допустить втягивания народа Беларуси в войну против нашего государства. Но с беларуской территории с начала российского полномасштабного вторжения запускаются ракеты против Украины, теперь добавились иранские дроны. Следовательно, за такое сообщничество должны добавляться и санкции. И ежедневно добавляется актуальность нашего предложения по направлению на границу Украины и Беларуси международных наблюдателей, которые могли бы контролировать ситуацию с безопасностью", - подытожил Зеленский.

  • Напомним, эффективность украинского ПВО сейчас на уровне 64%, - Генштаб

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