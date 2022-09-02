Зеленский призвал ЕС ограничить цену на российский газ

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Президент также отреагировал на решение по ограничению цены на российскую нефть.

"Каждый раз я напоминаю, что защита Украины – защита всей Европы. Не только наша – всего демократического мира. Именно с этой точки зрения стоит рассматривать согласованное сегодня странами "Большой семерки" решение по ограничению цены на российскую нефть. Когда этот механизм будет реализован, он станет весомым элементом защиты цивилизованных стран и энергорынков от российской гибридной агрессии", – сказал Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, следует ограничить также цену на российский газ.

"И действительно – надо ограничить также цену на российский газ. Благодарен Урсуле фон дер Ляен, которая сегодня сказала об этом. Давно пора именно таких энергетических санкционных шагов против России. Санкций, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, а и важно – восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно вздутой ценой на энергетическом рынке", - говорится в видео.

Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

1 сентября министр экономики и вицеканцлер ФРГ Роберт Габек заявил , что Германия не рассчитывает зимой на газ из Северного потока.

Российский газовый монополист 2 сентября объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток".

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