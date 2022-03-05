Зеленский призвал Донецк и Луганск бороться с оккупантом, как другие города Украины

Об этом он рассказал в вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: "Донбасс никто не ставил на колени! И никому поставит не дано"! Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время! Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированной территории, ко всем, кто нас слышит, кому не стерли память пропагандой, кому не закрыли глаза страхом, кому не исказили душу цинизмом, боритесь за свои права, за свою свободу, вместе с Херсоном, вместе с Бердянском Вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь, а не боятся всего", — объявил глава государства.

Для сравнения Владимир Зеленский отметил, каков Донбасс после восьми лет "блокады", а какие украинские города – после восьми дней российских обстрелов:

"Просто сравните – Донецк после восьми лет войны и Харьков после восьми дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. Посмотрите на Харьков. На Чернигов. На пятисоткилограммовые бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев. На Бородянку, разбитые школы На взорванные детские сады. На разбитый харьковский Успенский собор. На то, что сделала Россия. Защищайтесь! Иначе она отнимет и ваши жизни".

Напомним, Владимир Зеленский сегодня обратился и к жителям других городов Украины, чтобы они активно выходили на мирные протесты против российских оккупантов.

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