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Зеленский призвал Данию поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

14 июня, 2022 вторник
18:21
Мир

Президент Владимир Зеленский призвал Данию поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Об этом президент сказал во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании, передает пресс-служба ОП.

"Есть один фактор, который очень важен, где Дания будет играть одну из ключевых ролей. Это - кандидатство в члены Европейского Союза. Здесь я бы очень хотел, чтобы Дания была бы такой же мощной и единой с другими европейскими государствами", – отметил Зеленский.

Он признал, что в Дании царит скепсис в отношении предоставления Украине кандидатского статуса.

"То, что выглядит в Европе технически – это, например, кандидатство, потому что к членству в ЕС еще предстоит пройти путь – в Украине выглядит по-другому. Для нас это один из факторов крепости нашего государства, мотивации нашего народа, нашей армии. Следовательно, один из ключевых факторов объединения нашего народа против агрессии России", – подчеркнул он.

По мнению Зеленского, Дания, у которой есть вопросы, касающиеся антикоррупционной инфраструктуры, имеет неполную информацию о реальном положении дел.

"Такой развитой антикоррупционной инфраструктуры, которая работает во время войны и (работала, – ред.) до войны, как в Украине, думаю, нет во многих странах ЕС", - сказал он.

Он добавил, что продолжают работу НАБУ, НАПК и ВАКС, несмотря на попытку заблокировать полномочия некоторых из них через решения Конституционного Суда.

"Но все, что мы делали в отношении антикоррупционной структуры, в судебной реформе, не связано с вступлением в ЕС, а это для себя, для Украины. Мы хотим, чтобы Украина была быстрой, современной, без какой-либо бюрократии", - подчеркнул он.

"Считаю, что поскольку Украина борется и защищает общие с Европейским Союзом ценности, то она должна быть как минимум кандидатом в члены ЕС. Украина давно заслужила быть членом ЕС, но есть некий порядок действий", – подытожил президент.

  • Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина заявила, что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.
  • Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии. Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии. Австрия ожидает заключения Еврокомиссии, чтобы определиться с позицией о статусе страны-кандидата в ЕС для Украины.

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Владимир Зеленский
Дания
война с Россией
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