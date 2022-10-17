Об этом Зеленский заявил в собственном видеообращении.

"Отдельно я хочу отметить сегодня те подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда. Это очень важно: каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев", - сказал он.

Президент поблагодарил в частности 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тиши, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, что во время наступательных действий существенно увеличили возможность Украины возвращать своих граждан домой.

"Мы помним о наших людях, которых содержат в России. Мы должны увольнять их и должны уволить их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен кафиров - как можно больше", - добавил Зеленский.

В РФ заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", с его помощью россиянам можно было сдаться в плен ВСУ . Известно, что доступ к доменному ресурсу был заблокирован 16 октября по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение о блокировании Генпрокуратура России приняла еще 11 октября.

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