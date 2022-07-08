Об этом он сообщил в собственной телеграмме.

"Мы хотели бы видеть президента Байдена в Украине. Я слышал, что он поддержал эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают его визиту, мы это понимаем", - сказал Зеленский.

Байден во время визита в Польшу приезжал на границу с Украиной и встречался с украинскими беженцами, однако визит в Киев пока не планируется.

"Я действительно думаю, что это помогло бы украинцам, доверие украинцев к Соединенным Штатам очень высоко, как и в Великобританию, Польшу и страны Балтии. Итак, визиты мировых лидеров, которые являются не просто партнерами, а настоящими друзьями – они дают сигнал, знак , что США поддерживают Украину, потому что они верят в украинскую победу и не боятся России. Они приезжают, несмотря на ракеты. Они не боятся Путина, потому что мир гораздо больше одного лидера одной страны", - добавил президент.

Известно, что первая леди США Джилл Байден в начале мая приезжала в Ужгород, где встретилась с Еленой Зеленской.

2 мая Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф убежден , что президент США Джо Байден посетит Украину при первой же возможности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb