Зеленский призвал Байдена приехать в Киев: это будет сильный сигнал России и мира
Президент Владимир Зеленский вновь призвал президента США Джо Байдена посетить Киев, заявив, что это пришлет месседж России и миру
Об этом он сообщил в собственной телеграмме.
"Мы хотели бы видеть президента Байдена в Украине. Я слышал, что он поддержал эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают его визиту, мы это понимаем", - сказал Зеленский.
Байден во время визита в Польшу приезжал на границу с Украиной и встречался с украинскими беженцами, однако визит в Киев пока не планируется.
"Я действительно думаю, что это помогло бы украинцам, доверие украинцев к Соединенным Штатам очень высоко, как и в Великобританию, Польшу и страны Балтии. Итак, визиты мировых лидеров, которые являются не просто партнерами, а настоящими друзьями – они дают сигнал, знак , что США поддерживают Украину, потому что они верят в украинскую победу и не боятся России. Они приезжают, несмотря на ракеты. Они не боятся Путина, потому что мир гораздо больше одного лидера одной страны", - добавил президент.
Известно, что первая леди США Джилл Байден в начале мая приезжала в Ужгород, где встретилась с Еленой Зеленской.
- 2 мая Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф убежден , что президент США Джо Байден посетит Украину при первой же возможности.
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