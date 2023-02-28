Зеленский призвал американский бизнес прийти в Украину и уйти из России

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса президента Украины.

"Прямо сейчас мы призываем все компании прийти в Украину – и уйти с российского рынка. Это очевидно, что участие в восстановлении Украины после боевых действий даст чрезвычайное моральное преимущество всем участвующим в восстановлении бизнесам. И тоже очевидно, что каждый бизнес, который сейчас каким-либо образом будет помогать российской тирании, не сможет избежать проблем и репутационного кризиса. Американский бизнес имеет все возможности, чтобы занять лидерские позиции как в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры, так и в демонстрации миру, что человеческая природа должна служить достойным целям и что это дает – и всегда будет давать! – наилучший результат. Украинская жизнь после этой войны неизбежно получит новый старт", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский обратился к членам Национальной ассоциации производителей США. Это одна из самых крупных ассоциаций промышленников в американском деловом мире, представляющая крупных и мелких производителей из всех отраслей во всех 50 штатах США. В настоящее время ассоциация насчитывает около 14 000 членов.