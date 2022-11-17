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Зеленский приветствовал решение о продолжении действия "зерновой инициативы" и рассказал о новом проекте – Grain from Ukraine

17 ноября, 2022 четверг
23:17
Новости

За время с 1 августа из портов Большой Одессы вышли уже более 450 судов, транспортировав – 11 млн тонн продовольствия, а сейчас в разработке новый проект – Grain from Ukraine

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

"Продлена наша экспортная зерновая инициатива. Несмотря на все сложности, несмотря на различные манипуляции России, будем и дальше экспортировать агропродукцию через наши черноморские порты. Это очень конкретная вещь – то, благодаря чему мир видит значение Украины", - отметил президент.

Он уточнил, что за время с 1 августа из портов Большой Одессы вышли уже более 450 судов. Общий объем продовольствия – 11 млн тонн. География очень обширна: Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Йемен, Ливан, Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Турция, а также страны Европейского Союза.

"Десяти миллионов людей, прежде всего в странах Африки, спасены от голода, в частности путем поставки в рамках Продовольственной программы ООН из наших портов. Удалось и снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке. А это значит, что цены на еду существенно меньше, чем могли бы быть" без нашего продовольственного экспорта", - заметил глава Украины.

Также он поблагодарил партнеров, которые помогают ООН и лично Генеральному секретарю Гутерришу, Турции и лично Президенту Эрдогану и всем в украинской команде, кто отвечает за это направление.

Кроме того, Зеленский анонсировал еще одну важную продовольственную инициативу, к которой уже готовы присоединиться ведущие страны мира:

"Сегодня же в Офисе состоялось совещание по нашей инициативе Grain from Ukraine. Есть согласие таких стран, как Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция, США, присоединиться к работе инициативы. Но это те, кто уже принял решение. Стран-участниц будет больше. Смысл очень прост и максимально конкретный. Все страны мира вместе с Украиной могут обеспечить поставки продовольствия для тех в мире, кто больше всего страдает дефицитом пищи. Уже скоро предоставим больше деталей, как это будет работать".

И, как вывод, украинский лидер объяснил, что эта российская агрессия должна привести весь мир к очевидному выводу: никогда больше в мире не должно быть массового голода. Если мир будет работать в единстве, голод будет повержен.

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