Об этом он написал в Facebook .

По его словам, Россию следует продолжать изолировать на всех уровнях.

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - заявил Зеленский.

21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.

ПАСЕ признала российский режим террористическим.

Кроме того, в августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.

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