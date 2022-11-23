Зеленский приветствовал решение Европарламента, признавшего РФ спонсором терроризма
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Европарламента, признавшего Россию государством-спонсором терроризма
Об этом он написал в Facebook .
По его словам, Россию следует продолжать изолировать на всех уровнях.
"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - заявил Зеленский.
- 21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.
- ПАСЕ признала российский режим террористическим.
- Кроме того, в августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.77
Покупка 39.77Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное