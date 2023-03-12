Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении .

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!", - сказал президент.