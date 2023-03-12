Зеленский присвоил звание Героя Украины воину, расстрелянному за слова "Слава Украине!"
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!"
Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении .
"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!", - сказал президент.
- 6 марта в сети распространилось видео, на котором россияне расстреляли украинского пленника за слова "Слава Украине!". 12 марта СБУ обнародовала имя расстрелянного: им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Его расстреляли 30 декабря 2022 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное