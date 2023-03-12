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Зеленский присвоил звание Героя Украины воину, расстрелянному за слова "Слава Украине!"

12 мартa, 2023 воскресенье
20:43
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!"

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении .

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!", - сказал президент.

  • 6 марта в сети распространилось видео, на котором россияне расстреляли украинского пленника за слова "Слава Украине!". 12 марта СБУ обнародовала имя расстрелянного: им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Его расстреляли 30 декабря 2022 года.
Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
война с Россией
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