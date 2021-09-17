Зеленский присвоил звание Героя Украины титулованному спортсмену Паралимпиады-2020
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пловцу Максиму Крипаку - пятикратному чемпиону Паралимпиады-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время встречи с чемпионами и призерами Паралимпийских игр-2020 в Токио, которая состоялась в Киеве, Зеленский присвоил звание Героя Украины Максиму Крипаку.
"Вы рекордсмены. Вы супермены. У вас нет никаких недостатков. У вас есть сверхспособности ... Вы показали, что если украинцы начинают что-то 24 августа, то это обязательно будет большим успехом. Каждый из вас герой. Однако, особенно в играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец завоевал семь наград ", - заявил Владимир Зеленский.
Крипак выиграл в Токио семь медалей - пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую и стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020.
Украинец выиграл золото в комплексном плавании на 200 м на 100 м и 400 м вольным стилем, а также на 100 м на спине и 100 м баттерфляем. Также он выиграл серебро на дистанции 50 м вольным стилем и бронзу в эстафете.
Всего на счету Максима Крипака 15 медалей Паралимпийских игр 10 из которых - золотые.
Паралимпиада-2020 продолжалась с 24 августа по 5 сентября этого года.
- Напомним, сборная Украины завоевала на Паралимпийских играх 98 наград и заняла шестое место в медальном зачете.
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