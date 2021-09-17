Зеленский присвоил звание Героя Украины титулованному спортсмену Паралимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Во время встречи с чемпионами и призерами Паралимпийских игр-2020 в Токио, которая состоялась в Киеве, Зеленский присвоил звание Героя Украины Максиму Крипаку.



"Вы рекордсмены. Вы супермены. У вас нет никаких недостатков. У вас есть сверхспособности ... Вы показали, что если украинцы начинают что-то 24 августа, то это обязательно будет большим успехом. Каждый из вас герой. Однако, особенно в играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец завоевал семь наград ", - заявил Владимир Зеленский.

Крипак выиграл в Токио семь медалей - пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую и стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020.

Украинец выиграл золото в комплексном плавании на 200 м на 100 м и 400 м вольным стилем, а также на 100 м на спине и 100 м баттерфляем. Также он выиграл серебро на дистанции 50 м вольным стилем и бронзу в эстафете.

Всего на счету Максима Крипака 15 медалей Паралимпийских игр 10 из которых - золотые.



Паралимпиада-2020 продолжалась с 24 августа по 5 сентября этого года.