Зеленский присвоил звание Героя Украины шестерым военным

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге посмертно присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Виталию Бондаруку.

Кроме того, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" майору Кириллу Вересу, полковнику Александру Зугравому, полковнику Родиону Кулагину, подполковнику Сергею Старченко, майору Андрею Царенко.

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