Зеленский присвоил звание Героя Украины шестерым военным
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины шестерым украинским военнослужащим, одному из них посмертно
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге посмертно присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Виталию Бондаруку.
Кроме того, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" майору Кириллу Вересу, полковнику Александру Зугравому, полковнику Родиону Кулагину, подполковнику Сергею Старченко, майору Андрею Царенко.
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