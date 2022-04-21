Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военным. Всем посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" пяти военнослужащим, всем - посмертно
Об этом говорится в указе главы государства.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"
ГРИГОРЬЕВУ Александру Александровичу – полковнику (посмертно)
МАРЦЕНЮКУ Роману Юрьевичу – солдату (посмертно)
СЕРЕДЮКУ Егору Васильевичу – капитану (посмертно)
ЦЮПАКУ Александру Сергеевичу – мастер-сержанту (посмертно)
ЦЮРИКУ Николаю Владимировичу – солдату (посмертно)", - говорится в документе.
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