Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военным. Всем посмертно

Об этом говорится в указе главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"

ГРИГОРЬЕВУ Александру Александровичу – полковнику (посмертно)

МАРЦЕНЮКУ Роману Юрьевичу – солдату (посмертно)

СЕРЕДЮКУ Егору Васильевичу – капитану (посмертно)

ЦЮПАКУ Александру Сергеевичу – мастер-сержанту (посмертно)

ЦЮРИКУ Николаю Владимировичу – солдату (посмертно)", - говорится в документе.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb