Об этом идет речь на официальном сайте Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил военных за работу и героизм и вручил военным государственные награды.

В частности, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, который участвовал в боевых действиях в городе Мариуполе Донецкой области.

Под руководством Грудзевича подразделение успешно совершило прорыв с неподконтрольной территории. Во время передвижения украинские военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупантов в районе населенного пункта Знаменовка Донецкой области.

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