Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру танкового батальона Олегу Грудзевичу, участвовавшему в боях за Мариуполь
В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент встретился и пообщался с защитниками Украины
Об этом идет речь на официальном сайте Офиса президента Украины.
Зеленский поблагодарил военных за работу и героизм и вручил военным государственные награды.
В частности, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, который участвовал в боевых действиях в городе Мариуполе Донецкой области.
Под руководством Грудзевича подразделение успешно совершило прорыв с неподконтрольной территории. Во время передвижения украинские военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупантов в районе населенного пункта Знаменовка Донецкой области.
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