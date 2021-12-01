Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Президент наградил военного во время своего визита в Верховную Раду.



Дмитрий Коцюбайло получил звание Героя Украины "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".



“Дмитрий Коцюбайло, известный под псевдонимом “Да Винчи”, в свой 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса “Правый сектор”. Восьмой год на российско-украинской войне. Российские террористы подгорают от одного лишь упоминания его позывного. Четыре года назад Дмитрия наградили орденом "Народный герой Украины". Сегодня в парламенте доброволец получил высшую награду нашего государства - Герой Украины. Радуюсь, что наша страна начала награждать достойных еще при жизни, а не только тех, кто положил ее за родную землю”, - написал в Facebook народный депутат от “Голоса” Роман Лозинский.





"Доброволец, который с первых дней на войне - он как никто достоин этого отличия. 7 лет борьбы за официальное признание наших добровольцев, за статусы, за справедливость! Это почетное отличие не только Да Винчи, а большой шаг для всех наших добровольцев! Я не верю, что это произошло! Действительно исторический момент!" - написала в Facebook общественный деятель Анна Демиденко. "Доброволец, который с первых дней на войне - он как никто достоин этого отличия. 7 лет борьбы за официальное признание наших добровольцев, за статусы, за справедливость! Это почетное отличие не только Да Винчи, а большой шаг для всех наших добровольцев! Я не верю, что это произошло! Действительно исторический момент!" - написала в Facebook общественный деятель Анна Демиденко.

Напомним, 30 сентября Зеленский посмертно присвоил историку и общественному деятелю Илье Левитасу звание Героя Украины за исследование трагедии Бабьего Яра.

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