Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло
В среду, 1 декабря, президент Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" командиру 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло ("Да Винчи")
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Президент наградил военного во время своего визита в Верховную Раду.
Дмитрий Коцюбайло получил звание Героя Украины "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
“Дмитрий Коцюбайло, известный под псевдонимом “Да Винчи”, в свой 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса “Правый сектор”. Восьмой год на российско-украинской войне. Российские террористы подгорают от одного лишь упоминания его позывного. Четыре года назад Дмитрия наградили орденом "Народный герой Украины". Сегодня в парламенте доброволец получил высшую награду нашего государства - Герой Украины. Радуюсь, что наша страна начала награждать достойных еще при жизни, а не только тех, кто положил ее за родную землю”, - написал в Facebook народный депутат от “Голоса” Роман Лозинский.
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