Зеленский присвоил звание Героя Украины историку, который исследовал трагедию Бабьего Яра

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Звание присвоено за "личный вклад в возрождение и развитие национальных культур, сохранения и памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию общества, многолетнюю общественную и просветительскую деятельность".

Левитас посвятил жизнь созданию структур для сохранения еврейской культуры в независимой Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиска людей, которые спасали евреев в годы нацистской оккупации.

Левитас - автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Автор более 220 статей.

В 1989 г. учредил Совет национальных обществ Украины. В том же году он основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию - Общество еврейской культуры Украины, которое впоследствии вошло в состав Еврейского совета Украины.

По инициативе и под руководством Левитаса был создан Фонд "Память Бабьего Яра", который проводил работу по сохранению в памяти трагедии.