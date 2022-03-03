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Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 украинским защитникам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 украинским защитникам
Об этом он заявил во время обращения, передает Эспрессо.TV.
Звание Героя Украины присваивается:
- Старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу. Посмертно. Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника;
- Подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат;
- Солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение;
- Младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей;
- Солдату Никончуку Андрею Валерьевичу. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов;
- Лейтенанту Сапиле Виталию Романовичу. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара;
- Главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара;
- Лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрыл отход своих при наступлении врага;
- Майору Чобану Степану Ивановичу. Посмертно. Пилот Су-27, отвлёк на себя вражескую авиацию над Кропивницким;
- Майору Михальчуку Игорю Васильевичу. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага;
- Полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении;
- Лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из окружения;
- Майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику по окружению без потерь;
- Подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова;
- Старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу. Героическое участие в обороне Херсонской области.
Напомним, 1 марта Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 украинским защитникам.
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