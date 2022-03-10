Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, шестерым из них посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военнослужащим, шестерым из них - посмертно
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает Еспресо.TV .
В документе отмечается, что звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Так, Президент присвоил звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно младшему лейтенанту Юрию Блоси, младшему сержанту Евгению Волкову, старшему сержанту Андрею Ивашко, подполковнику Александру Капичуну, капитану Александру Корпану и под.
Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено майору Евгению Бови, капитану Василию Боечко, сержанту Олегу Морозу, генерал-майору Виктору Николюку, подполковнику Вячеславу Пономаренко, матросу Валерию Самофалову, полковнику Леониду Ходи, подполковнику Александру Яковенко.
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