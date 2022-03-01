Тайвань предоставит Украине 27 тонн медицинских средств
Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 украинским защитникам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины двенадцати украинским защитникам
Об этом президент заявил во время обращения, передает Эспрессо.TV.
Звание Героя Украины присваивается:
- Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.
- Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.
- Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.
- Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
- Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
- Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.
- Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.
- Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.
- Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывело подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожило два российских вертолета и один самолет.
- Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.
- Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.
- Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Если Путин не возьмет Украину в ближайшие 9 дней, у него не останется никаких ресурсов для боевых действий, - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев
Киев
+1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное
2022, вторник
1 мартa
09:31
С начала полномасштабного наступления РФ украинские военные уничтожили более 5 тыс. оккупантов, 846 российских бронемашин и 198 танков, - Генштаб ВСУ
08:38
Оккупанты наносят удары с воздуха, а ВСУ ведут оборонительные бои и снижают моральный дух врагов
07:37
В Ахтырке оккупанты "Градами" расстреляли более 70 украинских военных, есть погибшие среди мирных жителей
07:00
Walt Disney приостанавливает показ своих фильмов в кинотеатрах РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину
04:36
За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили пять вражеских истребителей, колонны бронированной техники и колонну с горючим, ЗРК, вертолет и крылатую ракету
02:41
Правительство Монако ввело экономические санкции в отношении некоторых россиян за войну РФ против Украины
02:14
Из-за боевых действий в некоторых местах возможны перебои с мобильной связью и интернетом, - Госспецсвязи
01:09
Ситуация в Киеве все еще напряжена, но оккупантам от нас не спрятаться, они терпят непоправимые потери, - ВСУ
00:28
Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям, - Госспецсвязи
00:24
Зеленский об украинско-российских переговорах: пока у нас нет такого результата, который хотели бы получить, ведь Россия заняла свои позиции
00:03
Такова "братская дружба". За пять дней российские войска выпустили по Украине 113 крылатых ракет, следует рассматривать полное закрытие неба от РФ, - Зеленский
2022, понедельник
28 февраля