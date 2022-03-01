Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 украинским защитникам

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Путин давит на Лукашенко. Его киллеры уже в Минске, – генерал СБУ

Если Путин не возьмет Украину в ближайшие 9 дней, у него не останется никаких ресурсов для боевых действий, - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев