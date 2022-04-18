Зеленский присвоил звание "Герой Украины" шести военным
Президент Украины Владимир Зеленский отметил госнаградами военнослужащих ВСУ, нацгвардейцев, пограничников, полицейских и спасателей
Об этом он заявил в видеообращении, передает Еспресо.TV.
"Подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 188 военнослужащих ВСУ, 553 бойца Нацгвардии, 64 пограничника, 5 полицейских, 26 работников ГСЧС. Шесть защитникам Украины присвоено звание "Герой Украины", - сказал президент.
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