Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще 8 военным, впервые посмертно награждена женщина

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" присвоили:

Васичу Сергею Викторовичу – старшему сержанту (посмертно),

Дерусовой Инне Николаевне – сержанту (посмертно),

Мрочку Константину Васильевичу – солдату (посмертно),

Пархомуку Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно),

Свинчуку Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно),

Ханину Андрею Павловичу – сержанту (посмертно),

Гуцулу Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту,

Черному Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.

10 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военнослужащим, шестерым – посмертно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка. Спасла более 10 военнослужащих рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийского обстрела российских войск, давая ранение украинцу. Первая женщина "Герой Украины", которой это звание присвоено посмертно", - сказал Владимир Зеленский. о Дерусовой Инне в своем видеообращении.