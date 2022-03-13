Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще 8 военным, впервые посмертно награждена женщина
Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще 8 военным, среди них 6 - посмертно
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" присвоили:
- Васичу Сергею Викторовичу – старшему сержанту (посмертно),
- Дерусовой Инне Николаевне – сержанту (посмертно),
- Мрочку Константину Васильевичу – солдату (посмертно),
- Пархомуку Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно),
- Свинчуку Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно),
- Ханину Андрею Павловичу – сержанту (посмертно),
- Гуцулу Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту,
- Черному Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.
- 10 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военнослужащим, шестерым – посмертно.
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