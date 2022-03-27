Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 15 военным, трем - посмертно

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.



За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Владимир Зеленский присвоил 15 военнослужащим звание "Герой Украины".



Вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Лейтенанту Богдану Корнийчуку (посмертно)

Штаб-сержанту Сергею Кулику (посмертно)

Старшему лейтенанту Денису Максишку (посмертно)

Старшему лейтенанту Владиславу Бандарю

Полковнику Сергею Барановскому

Подполковник Сергей Бурковский

Подполковник Иван Голишевский

Штаб-сержанту Роману Гришаку

Капитану Виталию Гуралю

Младшему лейтенанту Игорю Дикарю

Капитану Роману Дрогомирецкому

Старшему лейтенанту Артуру Кравченко

Капитану Николаю Любарцу

Капитану Юрию Михайлюку

Майору Евгению Шматалюку.

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