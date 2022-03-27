Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 15 военным, трем - посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 15 военным
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Владимир Зеленский присвоил 15 военнослужащим звание "Герой Украины".
Вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- Лейтенанту Богдану Корнийчуку (посмертно)
- Штаб-сержанту Сергею Кулику (посмертно)
- Старшему лейтенанту Денису Максишку (посмертно)
- Старшему лейтенанту Владиславу Бандарю
- Полковнику Сергею Барановскому
- Подполковник Сергей Бурковский
- Подполковник Иван Голишевский
- Штаб-сержанту Роману Гришаку
- Капитану Виталию Гуралю
- Младшему лейтенанту Игорю Дикарю
- Капитану Роману Дрогомирецкому
- Старшему лейтенанту Артуру Кравченко
- Капитану Николаю Любарцу
- Капитану Юрию Михайлюку
- Майору Евгению Шматалюку.
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