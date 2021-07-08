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Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции
Президент Владимир Зеленский присвоил специальное звание генерала III ранга четырем полковникам Нацполиции
Об этом говорится в президентском указе .
Генералами стали:
- начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук
- начальник ГУ Нацполиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.
- заместитель главы НПУ Василий Тетеря
- начальник ГУ Нацполиции Украины в Львовской области Александр Шляховский.
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