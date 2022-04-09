Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам из Генштаба
Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
Об этом говорится в указе президента.
Бригадными генералами стали полковники:
- заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов;
- начальник Центрального управления связи и киберборьбы ГШ ВСУ Алексей Коваленко;
- начальник Главного управления оборонного планирования ГШ ВСУ Евгений Острянский.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Российские военные в Беларуси скупают все золото, ходят по барам, насилуют людей – уже есть доказательства изнасилования девушек, – основательница ОО "Белорусский Майдан"
Киев
+12°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное
2022, суббота
9 апреля
15:55
На освобожденных от оккупантов территориях Харьковщины фиксируют такие же зверства, как в Буче. Людей сжигали заживо, – председатель ОВА
15:50
МИД призвал международные организации помочь уехать из России насильственно депортированным украинцам
15:27
В Казахстане из-за протеста против военных преступлений под консульством РФ схватили активистов
15:22
"Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока позиция по войне не изменится": Качинский посоветовал Орбану сходить к окулисту, чтобы "увидеть Бучу"
14:59
Шмыгаль назвал сумму, которую Украина может получить из замороженных российских активов и от национализации имущества РФ
14:00
В Буче российские оккупанты убили по меньшей мере 360 мирных жителей, из которых 10 - дети, - Денисова
13:24
СМИ РФ отчитываются о 674 тыс. украинцах, принудительно вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тыс. - дети, - Денисова
12:54
В Луганской области 25 тыс. абонентов остались без тока в результате российских обстрелов, - ОВА
12:41
В Чернигове запретили автомобильное движение поврежденным в результате обстрелов мостом, - глава ОВА
12:21
"Ой в лугу красная калина" в исполнении Pink Floyd и Хливнюка взлетела на вершины чартов в 27 странах мира
12:12
С 14 марта в Запорожской области кафиры похитили 106 человек, 63 из них до сих пор находятся в плену, - ОВА
11:46
Оружие, "план Маршалла", трибунал над РФ: Европарламентарии из группы United for Ukraine назвали 6 приоритетных шагов в поддержку Украины
11:15
Эксклюзив
Россия хуже Третьего Рейха. Убийства, изнасилование и жестокость являются ментальным кодом россиян, - политолог
11:04
Сопротивление украинских военных не позволяет россиянам создать коридор между оккупированным Крымом и Донбассом, - британская разведка
10:54
Эксклюзив
На Краматорск ракета прилетела из ДНР, 114 раненых, 51 человек умер, – городской голова Краматорска
10:43
Эксклюзив
В решении отключения определенных каналов, среди которых "Еспресо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством, – политолог