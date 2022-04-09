Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам из Генштаба

Российские военные в Беларуси скупают все золото, ходят по барам, насилуют людей – уже есть доказательства изнасилования девушек, – основательница ОО "Белорусский Майдан"

"Можем повторить" означает не только напасть снова, а также то, что власти России готовы избавиться еще от нескольких миллионов россиян, - Портников