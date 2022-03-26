Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам

Об этом говорится в указе президента.



Бригадными генералами стали:

заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Коваль;

начальник Центрального управления оборонных ресурсов Генштаба ВСУ Валерий Стецюк;

начальник Главного управления военного сотрудничества ВСУ Геннадий Шаповалов.