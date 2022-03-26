Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам
Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам Вооруженных Сил Украины
Об этом говорится в указе президента.
Бригадными генералами стали:
- заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Коваль;
- начальник Центрального управления оборонных ресурсов Генштаба ВСУ Валерий Стецюк;
- начальник Главного управления военного сотрудничества ВСУ Геннадий Шаповалов.
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