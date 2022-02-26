Зеленский присвоил саперу Виталию Скакуну посмертно звание Героя Украины
Виталий Скакун погиб, взорвав вместе с собой Генический автомобильный мост
О присвоении награды Владимир Зеленский сказал в своем обращении, передаёт Еспресо.TV.
"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты – посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", – сказал Зеленский.
- Напомним, украинский матрос Виталий Скакун взорвал Генический мост вместе с собой, чтобы дать побратимам время организовать оборону.
- Виталию Скакуну было всего 25 лет. Он родом из Бережан Тернопольской области, а учился и служил во Львовской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное