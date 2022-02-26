Зеленский присвоил саперу Виталию Скакуну посмертно звание Героя Украины

О присвоении награды Владимир Зеленский сказал в своем обращении, передаёт Еспресо.TV.



"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты – посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", – сказал Зеленский.

Напомним, украинский матрос Виталий Скакун взорвал Генический мост вместе с собой, чтобы дать побратимам время организовать оборону.

Виталию Скакуну было всего 25 лет. Он родом из Бережан Тернопольской области, а учился и служил во Львовской области.

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