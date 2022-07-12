Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное звание "Город-спаситель"
Это уже второй город в Польше, получивший этот почетный титул – первым был Жешув
Об этом в вечернем обращении объявил президент.
"Мы достигли в отношениях с Польшей наивысшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов. И должны это только увеличивать, должны еще усиливать наши связи во всех сферах и на основе четкого понимания, что Украина и Польша могут быть свободны только вместе – в братстве.
Сегодня же подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания "Город-спаситель". За чрезвычайно весомый вклад властей города, волонтеров и жителей в помощь нашим людям и нашей защите. Я напомню, что это уже второе решение – польский Жешув первым получил это звание», - говорится в сообщении.
- Также накануне стало известно, что Зеленский направил в Совет законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине.
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