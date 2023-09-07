Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта

Об этом идет речь в указе №564/2023 на сайте президента Украины.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – говорится в документе.

Глава страны Зеленский подписал указ сегодня.

Напомним, 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Еспресо.TV вспомнила успешные операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с Вооруженными Силами и бойцами СБУ.