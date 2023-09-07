Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта
В День военной разведки Украины, 7 сентября, президент Владимир Зеленский присвоил главе ГУР Кириллу Буданову новое звание - генерал-лейтенанта
Об этом идет речь в указе №564/2023 на сайте президента Украины.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – говорится в документе.
Глава страны Зеленский подписал указ сегодня.
Напомним, 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Еспресо.TV вспомнила успешные операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с Вооруженными Силами и бойцами СБУ.
- Недавно Буданов рассказал , что 30 августа беспилотники, запущенные с территории России, атаковали авиабазу в Пскове. Во время этого нападения были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили значительные повреждения.
- Буданов в фильме "Сбитые летчики России" рассказал , что в первые дни полномасштабного вторжения российские захватчики поразили около 20% объектов авиации Вооруженных сил Украины из планировавшихся.
- Также 5 сентября по случаю Дня военной разведки НБУ ввел в обращение памятную монету "Военная разведка Украины". Буданов и Пышный ее представили.
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