Зеленский присудил сценаристу "Киборгов" и режиссеру "Плохих дорог" Ворожбит премию Довженко
Президент Владимир Зеленский присудил сценаристу и режиссеру Наталье Ворожбит государственную премию имени Александра Довженко
Об этом говорится в указе президента .
"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 года кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Наталии Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в документе.
Зеленский установил размер премии - 200 тыс. грн.
Ворожбит - сценаристка сериала "Поймать Кайдаша" и фильмов "Киборги" и "Дикое поле"
Она также является режиссером фильма "Плохие дороги".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное