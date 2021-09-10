Зеленский присудил сценаристу "Киборгов" и режиссеру "Плохих дорог" Ворожбит премию Довженко

Об этом говорится в указе президента .



"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 года кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Наталии Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в документе.



Зеленский установил размер премии - 200 тыс. грн.



Ворожбит - сценаристка сериала "Поймать Кайдаша" и фильмов "Киборги" и "Дикое поле"



Она также является режиссером фильма "Плохие дороги".

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